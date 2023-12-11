Taliban, Türkiye'deki kaçak Afganlara çalışma izni istedi

Yaklaşık 2 yıl önce Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın Mültecilerden ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Afgan bakan Halil el-Rahman Hakkani'nin Türkiye'nin Afganistan Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Kabil'de görüştüğü belirtildi.

Afgan haber ajansı Pahjwok'un haberinde Hakkani'nin bu görüşmede Türkiye'deki Afgan göçmenlerin yasallaştırılması ve Afganlar için çalışma vizesi ve diğer sektörlerin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamaya göre Hakkani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ile bir araya gelerek Türkiye'deki Afgan göçmenlerin sorunları, Afgan mahkumların ülke hapishanelerinden serbest bırakılması ve diğer konuları ele aldı.

Taliban Göçmen İşleri Bakan Vekili, Türkiye'deki Afgan göçmenlere İslam'ın kural ve kaidelerine göre muamele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ajansın haberinde, Ünal, Türk polisinin Afganlara kötü davrandığına dair raporların azaldığını söylediği belirtildi. Afgan medyasında yer alan haberde her hafta yaklaşık 300 belgesiz Afgan göçmenin Türkiye'de yakalandığı ve bu ülkeden sınır dışı edildiği hatırlatıldı.