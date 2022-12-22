Taliban'a tepki: Böyle bir yasağı reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Dışişleri ve Yurt Dışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantının sonunda gazetecilerin, Afganistan'da kızların üniversite eğitiminin engellenmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Afganistan'da kız öğrencilerine yönelik üniversitede eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü ve ciddi bir endişe kaynağıdır." dedi.

Türkiye'nin, Taliban'ın ülke yönetimini ele aldığından bu yana tanıma olmaksızın angajmana girmeyi savunduğunun ve başka ülkelere de bunu tavsiye ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Afganistan'ın istikrar ve güvenliğinin herkes için önemli olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Afganistan'da terör örgütlerinin varlığını sürdürdüğünü ve ülke ekonomisinin çökmemesi gerektiğini de belirterek Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı insani yardımlardan söz etti.

Türkiye'nin Afganistan'da eğitime destek verdiğini, Türk iş insanlarının ise risklere rağmen Afganistan'da üstlendikleri projeleri gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Taliban'a kapsayıcı olma tavsiyesini ilettiklerini de kaydetti.

"Bu yasak İslami de değil insani de değil"

Kızların eğitimiyle ilgili düşüncelerin de Taliban'a iletildiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu yasak İslami de değil insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı biz reddediyoruz, doğru bulmuyoruz. İnşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler. Üniversiteye gidebilecek yaklaşık 1 milyon kız öğrenciden bahsediyoruz. Eğitim, kadınların eğitiminin ne zararı var? İnsanlığa ne zararı var, Afganistan'a ne zararı var? Bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. İslami olarak bir açıklaması var mı? Tam tersine dinimiz İslam eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi teşvik ediyor, ilimi, bilimi teşvik ediyor. İnsani olarak faydası ne? Hiçbir mantığı yok. İnsani de değil İslami de değil. Dolayısıyla Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz."

Türkiye'nin Afganlara eğitim ve burs vermeye devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye'de de çok sayıda Afgan kızımız eğitim görüyor. Bunlardan bir tanesi de üniversite sınavında birinci olan Selgey İsmailhil adlı kız öğrencimiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görüyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsmailhil'e işaret ederek "Bu kızımız doktor olduğu zaman Afganistan'a, Afgan halkına ne zararı olacak? Bir kadın öğretmenin Afganistan'a ne zararı olacak, bir hemşirenin ne zararı olacak?" diye sordu.