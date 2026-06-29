Tamar Tanrıyar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti. Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Tüm dijital materyallerine el konuldu

Tamar Tanrıyar’ın İzmir’den SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Tanrıyar, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tamar Tanrıyar’ın tüm dijital materyallerine de el konulduğu öğrenildi.