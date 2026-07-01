Tamar Tanrıyar'a ait YouTube kanalına erişim engeli
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'a ait Siber Haber adlı YouTube kanalına erişimin engellenmesine karar verildi.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Tamar Tanrıyar'ın YouTube kanalı erişime engellendi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Tamar Tanrıyar’a ait Siber Haber adlı YouTube kanalının erişime engellenmesine hükmedildi.
Karar dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile Tamar Tanrıyar’a ait Siber Haber adlı YouTube kanalının erişime engellenmesine hükmedildi.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 1, 2026
Karar dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirildi.
Ne oldu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olduğu belirtilmişti.
Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği, Tanrıyar'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.