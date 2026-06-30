Tamar Tanrıyar'ın ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanına canımı vermeye hazırım

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanrıyar'ın Kuşadası Adliyesi'nden SEGBİS yöntemi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Tanrıyar ifadesinde şunları söyledi:

"Söz konusu paylaşımı hatırladığım kadarıyla 2 gün önce yapmıştım. Gemi ile tatil turunda iken bu paylaşımı yaptım. Aslında paylaşımımda birden fazla konuya değindim. Fakat basın sadece bir konu varmış gibi algıladı. Ben zaten burada herhangi bir şahıs veya medya kurucu ismi vermedim.

Ben konuşmamda gazete dağıtımından bahsettim fakat bunu kimin dağıttığına ilişkin herhangi bir isim vermedim. Orada da şunu söyledim "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü suçu kapsamında yargılanan bir kişinin sahibi olduğu medyaya ait gazeteyi kimsenin dağıtma zorunluluğu olmadığını düşünüyorum" dedim. Bu bahsettiğim kripto kardeşliği de bahsettiğim şey hükümete yakın gözüken mecra ile hükümete uzak olan mecranın finansal ortaklık içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben buluşmaları biliyorum. Burada bahsettiğim kripto kardeşliği içerisindeki medya ile Turkuaz Medya farklıdır. Bir bağlantısı yoktur. Benim Turkuaz Medyaya ilişkin getirdiğim tek eleştiri Sözcü Gazetesinin dağıtımını yapmalarıdır."

"Bu benim gazetecilik faaliyetlerim içerisinde öğrendiğim bilgilerdir. 15 Temmuz dejavu gibi geliyor söylemim, aslında bir betimlemedir. Olayları okumadır. Bir bilgiye dayalı olarak söylemedim. Bu konuyla alakalı eşim Can Tanrıyar'ın hiç bir alakası yoktur. Kendisi gazetecilik yapmamaktadır.

Ben hiçbir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Hatta cumhurbaşkanına ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmişti.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Tamar Tanrıyar, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydın Kuşadası Adliyesi'nde SEGBİS yöntemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Tanrıyar, serbest kaldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Adliyeden çıkar çıkmaz, "Cumhurbaşkanı için canımızı feda etmeye hazırız, başka söyleyecek bir şey yok" diyen Tanrıyar şunları söylemişti:

"Tabii ki kendim teslim oldum. Teslim olmak bile değil bu yani, kendi ayağımla geldim. Gözaltı kararını öğrendiğimde daha erken gelmek istedim aslında ama maalesef gemideydim. Gemiden inip yüzme şansım olmadığı için geminin limana yanaşmasını bekledim ve hemen gelip ifademi verdim zaten. Bir sorun yok yani, her şey gayet yolunda. Çok teşekkür ederim."