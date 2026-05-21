Tan Taşçı'dan peş peşe gözaltı açıklaması: Şaşkınım

Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkan isimlerden birinin Tan Taşçı olduğu öne sürüldü.

"Lütfen itimat etmeyin"

Gözaltı haberinin ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, ilk paylaşımında "Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir'e geçiyorum. Lütfen itimat etmeyin. Ne yağmur ne çamur bizi engelleyemez!" ifadelerini kullandı.

"Gelişmeleri netleştikçe paylaşacağım"

Ardından yeni bir paylaşım yapan Taşçı, sürecin avukatları tarafından takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum. Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım."