Tan Taşçı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında örnekleri alınan şarkıcı Tan Taşçı'nın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan şarkıcı Tan Taşçı'nın analiz süreci tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından Taşçı'ya ait uyuşturucu testinin sonucu netlik kazandı.
Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre; mayıs ayında gözaltına alınıp serbest bırakılan Taşçı’nın uyuşturucu madde test sonucu negatif çıktı.