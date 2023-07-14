Tanju Özcan: 20 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu beni atacak

Bolu'dan 3 Temmuz'da başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Bir gazetecinin "Bu bir veda mesajı mı?" sorusu üzerine Özcan, "Öyle görünüyor. Çünkü 20 Temmuz tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu beni atacak. Talimatı almışlar. Benim üzüldüğüm şu; o kurulun başındaki benim ağabeyimdir. İnsan şundan utanmaz mı? Çağırıyorsun ve o gün beni atacaksın. Ama ben hala neyle suçlandığımı, ne zaman ve hangi attığım tweetten, ne zaman yaptığım konuşmadan suçlandığımı dahi bilmiyorum." yanıtını verdi.

"Benim A, B, C planlarım yoktu"

Özcan, kendisine yönelik "idam kararı" verildiğini savunarak "Neden suçlandığımı orada duyacağım veya duymayacağım. Ayın 20'sini mi beklerim, atılmayı mı beklerim onu arkadaşlarla tartışacağız. Genel eğilim ne şekilde olursa ben hepsine varım." ifadesini kullandı.

"CHP'den atıldıktan" sonra bağımsız olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Özcan, "Ne kadar devam ederim bilmiyorum. Nasıl devam ederim bilmiyorum. Benim A, B, C planlarım yoktu. A planım vardı bu yürüyüşe çıkarken." diye konuştu.

Özcan bu süreçte kendisine partilerden teklifler geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Geçici ihraç zamanında da oldu. Şimdi de ağız yoklamaları başladı. Şu anda gündemimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka herhangi bir şey yok. Biz burada partili belediye başkanı gibi hareket etmiyorduk, birçok yerin belediye başkanından farklı olarak. Biz burada AK Parti'li, CHP ve MHP'li olarak ayrı iş yapmadık. Bizim kitabımızda da yazmaz. Biz genel merkezin talimatı ile birilerine ihale verenlerden de olmadık."

"İmamoğlu taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı"

Bazılarının gündemi takip ettiğini ve hangi tarafın ağır basacağını beklediğini dile getiren Özcan, "Değişim değişim diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o cesareti gösterip 'Değişim Genel Başkan'dan başlamalı, ben de varım.' diyebilecek mi, diyemeyecek mi? Bunu bekliyor insanlar. Ben de bekliyorum." dedi.

Özcan, "Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor musunuz?" sorularına yürüyüş boyunca cevap verdiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu 'Ben adayım.' demedi ki. Ben şunu söylüyorum; kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP genel başkanlığı için İmamoğlu. Kişisel fikrim, İmamoğlu taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı, bu düzen artık değişmeli, 'Ben de varım.' demeli. Demediği her gün de güç kaybediyor. Bir dostu, kardeşi olarak da kendisini uyarıyorum."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul delege seçimlerini hileyle kazanacağını ileri süren Özcan konuşmasını şöyle tamamladı:

"Takip ediyorum orayı. Ekrem Bey de bunları biliyor. Ekrem Bey, dürüst ve mert adamdır. Canan Kaftancıoğlu'nun kafasından geçen o şeytanca hileler onun aklına bile gelmez. O şeytanlıkları bilmez ama geç kalıyorsun. Ekrem başkan geç kalıyorsun. Artık bir karar ver ve bunu kamuoyuna açıkla lütfen."