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Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı: 'Sarı kart yedim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle alkolü bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı: 'Sarı kart yedim'
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitti.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Özcan'ın akut pankreatiti olduğu tespit edildi. Doktorların gözetimi altında yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Başkan Özcan, sağlığına kavuştu. Doktorların uyarıları çerçevesinde Tanju Özcan alkolü bıraktı.

Başkan Özcan, yaptığı paylaşımda, “Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce Yaradan'dan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak” dedi.

 

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