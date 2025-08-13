Tanju Özcan: Ankara’dan birileri "AK Parti’ye geç kendini kurtar" dediler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye katılacağı haberi siyasetin gündemine oturdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Geçen dönem Kemal Kılıçdaroğlu beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi." ifadelerini kullandı.

Özcan "Sıkı durun… Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi. Ankara’dan birileri AKP’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok “İşim olmaz” dedim. Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım. Yani özetle bir zamanlar “Topuklu Efe’ lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım." dedi.