Tanju Özcan geri adım atmadı: Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar almıştı.

Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlara karşı hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tanju Özcan, aldığı kararlardan pişman olmadığını dile getirdi.

"Bu yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim"

Kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Benim sığınmacılarla ilgili söylediklerim öyle gizli kapaklı şeyler değil. Ben 2019 seçimlerine girerken bangır bangır bağırdım. ‘Göreve gelirsem, sığınmacılara yapılan yardımı kaldıracağım. Ben ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım edeceğim' dedim. ‘Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım' dedim mi? Bu şekilde sandığa gittim mi? Seçildim mi? Sonra ben bu sözümü unutmadım. Derhal ilk yazdığım yazı, ilk imzaladığım, 'sığınmacılara yapılan ayni ve nakdi yardımı kesin' dedim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne. İlk yazılı talimatım. ‘Aşevi bu kapsam dışındadır' dedim. Bundan sonra da su zamları, arkasından nikah ücretleri gibi sembolik ama neyi amaçladığımız belli olan işlemleri yaptım. İnkar etmiyorum bunları. Ben bunları yaptım. Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim. Vicdanım rahat. Çünkü 2019 yılında Bolu'da çocuklar okula rahatça, güvenli bir şekilde gidemiyordu. Çocuklarımız parklarda oynayamıyordu. Kadınlarımız günün herhangi bir saatinde caddede dolaşamıyordu tacizkar bakışlar yüzünden. Şu anda Bolu çok rahatladı. Bolu, güvenlik sıkıntısı olan bir şehir olmaktan çıktı. Ve bunu gerçekleştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ve şehir dışından gelenler de bu tavrımdan dolayı bana teşekkürlerini sunuyorlar. Hasbelkader Türkiye'de tanındıysak ve bir kısım tarafından çok sevildiysek, işte bu yaptıklarımızın eseridir. Bu yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Benim mücadelem devam edecek"

Yurt dışına çıkış yasağına ilişkin konuşan Özcan, "Zaten yurt dışına çıkacağım falan yok. Benim mücadelem devam edecek. Kim vazgeçerse geçsin. Olayın özü budur. Yani bu mahkeme kararı da trajikomiktir sadece. Bu kararı veren hakim hakkında da reddi hakim talebinde bulunacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle her kuşun eti de bu kadar kolay yenmez. Bu ülkede Türk olmak artık sığınmacı olmaktan daha zor oldu" dedi.

Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' suçundan yargılandığı dava 7 Ekim'de görülecek.