Tanju Özcan için 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un avukatının itirazı üzerine, önceki gün tutukluluk hali ev hapsine çevrildi.

7’si tutuklu 19 sanığın, 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianame, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede, 19 sanığa ilişkin, ‘İrtikap’, ‘İrtikapa Teşebbüs’, ‘Rüşvet Alma’, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Vakıf ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet’, ‘İrtikapa Yardım’, ‘Rüşvete Aracılık’, ‘Yalan Tanıklık’, ‘Suçluyu Kayırma’ suçlamaları yer aldı.

"Sözleşmeyi imzalamayan marketler mühürlendi"

İddianameye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre; Başkan Tanju Özcan, Süleyman Can ve Bolu Bel A.Ş. yetkilileri, zincir marketleri belediye iştiraki ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladı. Bazı marketlerin bu sözleşmeleri imzaladığı, ancak teklifi reddeden marketlere rutin dışı denetimler uygulanarak iş yerlerinin mühürlendiği ve ticaretten men edildikleri öne sürüldü.

BOLSEV Yönetim Kurulu üyesinin ifadesi

İddianamede, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın 13 Nisan 2026 tarihinde cezaevinde verdiği ifadesi de yer aldı. Sarıyıldız’ın ifadesinde, zincir marketlere reklam sözleşmesi yapılması için baskı kurulduğunu, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış talep edildiğini, elden teslim alınan milyonlarca liralık nakit paraları ve kurban bağışı organizasyonunun bizzat Başkan Özcan’ın talimatıyla yürütüldüğünü söylediği belirtildi.

Müteahhitten rüşvet alındığı iddiası

İddianamede yer alan iddialara göre, Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin TL rüşvet talep edildi. Başkan Özcan'ın ‘Yardım yapmak zorundasın’ diyerek baskı kurduğu iddia edilen müştekinin, 1 milyon TL'yi nakit olarak Meclis Üyesi Sarıyıldız'a verdiği, 1.5 milyon TL'yi ise çek olarak BOLSEV A.Ş. hesaplarına aktardığı tespit edildi. Soruşturmaların açılmasının ardından bu paraların müştekiye ‘avans ve borç iadesi’ açıklamalarıyla geri gönderildiği belirlendi.

Beton alması şart koşulmuş

Benzer bir durumun 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı ihalesinde de yaşandığı, müteahhidin hak ediş ödemelerini zamanında alabilmesi için BOLSEV Vakfı’na 10 milyon TL yardım yapmaya zorlandığı ve 2,5 milyon TL'nin hak edişten mahsup edildiği iddia edildi. Aynı firmanın 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı projesinde belediyenin kendi firmasından beton almaya zorlandığı belirtildi. Tanju Özcan'ın, firma yetkilisine ‘Başka yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam’ diyerek tehditler savurduğu iddiası da iddianameye girdi. Ancak, müştekinin bu görüşmeden sonra istenilen fiyattan beton alımı yapmamış olması nedeniyle ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Kafeden ruhsat için 500 bin tl istendiği iddiası

İddianamede ayrıca, kentte faaliyet gösteren bir kafenin ruhsat devri için belediyede yapılan toplantıda BOLSEV'e 500 bin TL yardım istendiği, süreçte 100 bin TL nakit para alındığı öne sürüldü. Müştekinin savcılığa teslim ettiği 35 dakikalık ses kaydında, para alışverişinin anlatıldığı belirtildi.

Kurban bağışı olayı

İddianamede ayrıca, BOLSEV Vakfı üzerinden 2025 Kurban Bayramı öncesinde ‘Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor’ denilerek kampanya başlatıldığı, 34 vatandaştan toplam 845 bin TL toplandığı ve bu paralarla kurban kesilmediği belirtildi.

Özcan, suçlamaları reddetti

Tanju Özcan’ın ifadelerinde suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı. İddianamede savunmasına yer verilen Özcan, marketlere baskı amacıyla değil yardım talebiyle yaklaştıklarını, kurban kampanyasından haberdar olmadığını, beton alımı için kimseye şantaj yapmadığını ve ruhsat devirleri için kimseden rüşvet talep edilmediğini savundu.

İstenen cezalar

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez ‘icbar suretiyle irtikap’, 3 kez ‘irtikaba teşebbüs’, 34 kez ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez ‘rüşvet’ suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez ‘icbar suretiyle irtikap’, 2 kez ‘irtikaba teşebbüs’ suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez ‘irtikap suçuna yardım’, 3 kez ‘irtikap suçuna yardıma teşebbüs’ ve 34 kez ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. (