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Tanju Özcan ile Abdulkadir Selvi arasında canlı yayında gergin anlar: Bu kadar vicdansız olma!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 79 kişi yaşamını yitirdi. Otelin denetleme sorumluluğunun kimde olduğu tartışması sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında gazeteci Abdülkadir Selvi ile arasında gergin anlar yaşandı.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan ile Abdulkadir Selvi arasında canlı yayında gergin anlar: Bu kadar vicdansız olma!
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ederken; aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Özcan ve Selvi arasında gergin anlar

Otelin denetiminin belediyede olduğu, belediyenin otelin restoranına yönelik denetiminde herhangi bir sorun tespit etmediği yönündeki iddiaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN Turk canlı yayınına katıldı. Ahmet Hakan'ın sunduğu programda gazeteci Abdülkadir Selvi ile Tanju Özcan arasında gergin anlar yaşandı.

"Bakanlıktan bir bürokrat gözaltına çağırılmadı"

"Benim belediyemin yetki alanına girmeyen, bizim denetim yetkimizin olmadığı açık bir konuda bakan hangi hakla bize bunu anlatıyor. O insanların cenazesine hürmeten utanıyorum, bakan utanmıyor. Benim itfaiye müdürüm neden gözaltında? Bakanlıktan bir bürokrat gözaltına çağırılmadı" diyen Özcan, "Ortada bir suç olup olmadığı belli değil. Bakanlık denetledim diyor, denetleme raporu nerede? Buyursun açıklasın. Yangınları denetleme görevi bakanlığa verilmiş" ifadelerini kullandı.

"Bu kadar vicdansız olma"

Özcan'ın sözlerine Abdulkadir Selvi, "79 insanımız canını kaybetmiş. Siz burada meydan okuyorsunuz?" diyerek yanıt verirken; Özcan'ın "Ne yapayım ben? Bu kadar vicdansız olma" sözleri üzerine tansiyon bir anda yükseldi.

Özcan canlı yayından ayrıldı

Selvi'nin "Vicdansız olan ben değilim, sizsiniz" sözlerinin ardından Ahmet Hakan, tartışmaya müdahale etti. Hakan'ın araya girmesinin ardından Özcan yayından ayrıldı.

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