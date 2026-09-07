Tanju Özcan savunma sırasında baygınlık geçirdi: 25 kilo verdim

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Tanju Özcan ve görevinden uzaklaştırılan Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevinden katıldı, sanıklar eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ve Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen müşteki N.G, Alpağutbey Mahallesi'nde yapacağı inşaatla ilgili belediyeye verdiği dilekçelere geç veya olumsuz yanıt aldığını, imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Tuna Özcan ile yaptığı görüşmede Tanju Özcan'ın talebiyle kendisinden 3,5 milyon lira istendiğini söylediğini ve sanık Can'ın da "Tanju Bey 4 milyon lira istiyor." dediğini iddia etti.

Özcan ile belediyenin ek hizmet binasında görüştüğünü, görüşmede telefonuna el konulup para vermesi yönünde baskı yapıldığını öne süren N.G, daha sonra miktarın 2,5 milyon liraya düşürüldüğünü, bunun 1 milyon lirasını nakit, 1,5 milyon lirasını ise çek olarak vermeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

N.G, Özcan'ın yönlendirmesiyle sanık Sarıyıldız'a bankada 1 milyon lira nakit verdiğini, 1,5 milyon liralık çeki de bir hafta içinde teslim ettiğini, ardından reklam sözleşmesi imzalamasının istendiğini, Özcan’ın tutuklanmasından iki gün önce de arayarak sözleşmeyi neden imzalamadığını sorduğunu iddia etti.

İnşaat işlerini yürüten mimar C.T'nin de aynı yönde söylemlerde bulunması üzerine reklam sözleşmesini imzalamak zorunda kaldığını savunan N.G, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Müşteki N.G'nin beyanlarının ardından söz verilen sanık Sarıyıldız, para ve çek alışverişi ile bunların iade sürecine ilişkin savunma yaptı, suçlamaları reddetti.

Sanık Özcan ise salonda bulunmamasının savunma açısından dezavantaj oluşturduğunu belirterek, N.G'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, telefon görüşme kayıtları ile müştekinin ifadeleri arasında tutarsızlıklar bulunduğunu savundu.

N.G'ye ruhsat verilmesi karşılığında vakfa bağış yapmasının istendiği iddiasını reddeden ve müştekinin belediyeye yaptığı başvuruların karşılıksız bırakılmadığını savunan Özcan, N.G ile geçmişten tanışıklığının olduğunu ancak yakın ilişkilerinin bulunmadığını, aralarındaki sorunların siyasi tartışmalar sonrasında başladığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık C.T. ile tutuklu sanık Süleyman Can da N.G'nin iddialarını kabul etmediklerini ifade etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar yönünden tedbirlerin devamını ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesini istedi.

Söz verilen sanık Can, yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunduğunu, hakkındaki suçlamalara konu market işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini, müfettişlerce incelenen bu işlemlerin mevzuata uygun olduğunun tespit edildiğini belirterek, tahliye ve beraatini talep etti.

Özcan savunma sırasında kısa süreli baygınlık geçirdi

Hakkındaki suçlamalar ve yürütülen diğer soruşturmalara ilişkin konuşan sanık Özcan, "Benimle ilgili normal bir süreç yürütülmüyor. Herkeste yürütüldüğü gibi bir süreç yürütülmüyor." diye konuştu.

Sanık Özcan, soruşturmanın başından bu yana davayı "siyasi" olarak nitelendirmediğine işaret ederek, yürütülen sürecin, "kendisini hapiste tutmak için düzenlenen operasyonlar" olduğunu savundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin de tutuklanmasına tepki gösteren Özcan, "Bolu Türkiye'nin en temiz şehriyse Temizlik İşleri Müdürlüğü de en başarılı müdürlüktür." ifadesini kullandı.

Bu esnada rahatsızlanan Özcan'ın kısa süreli baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından devam eden duruşmada Özcan, tutukluluk sürecinin sağlık durumunu da olumsuz etkilediğini, yaklaşık bir yılda 25 kilo verdiğini söyledi.

Sanık avukatlarının cumhuriyet savcısının taleplerine karşı beyanda bulunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraf avukatlarına tevsii tahkikat taleplerini mahkemeye ulaştırmaları için 5 gün süre verdi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Süreç ve iddianame

​​​​​​​Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

Görülen ilk duruşmada, Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve Süleyman Can'ın tutukluluk halinin devamına, Naim Ayhan ve Cihan Tutal'ın ise tahliyesine karar verilmişti.

Tutuksuz sanıklar Belediye Meclis üyesi A.D. ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B'ye uygulanan adli kontrol tedbir kararlarının, yurt dışına çıkış yasağı hariç kaldırılmasına hükmedilmişti.