Tanju Özcan umre yolculuğuna dualarla uğurlandı

Veda konuşması yapan Başkan Özcan, "Bolu'muz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum. Ben sizler için hayır duası edeceğim, Rabbim kabul etsin inşallah" dedi.

Umreye gidecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için Bolu Belediyesi önünde program düzenlendi. Özcan ile birlikte umreye gidecek olan BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Bolu Belediyesi önünde vatandaşlarla vedalaşarak, helallik istedi. Özcan ve Sarıyıldız, uğurlamaya gelen Bolulularla fotoğraf da çekildi.

"Bolu'nun daha güzel olması için çok dua edeceğim"

Başkan Özcan, belediye binası önünde bir veda konuşması gerçekleştirdi. Bolu'nun daha güzel olması için dua edeceğini belirten Özcan, "Bolu'muz size emanet. Temiz bırakıyorum, temiz bekliyorum. Ben sizler için hayır duası edeceğim, Rabbim kabul etsin inşallah. Sizler de bize hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Benden yana da benim haklarım sizlere helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize de çok selamlarımı, saygılarımı iletin. Bolu'nun daha güzel olması için çok dua edeceğim. Tekrar söylüyorum; teşrif buyurmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.