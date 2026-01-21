Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Erdoğan'a hakaret davasından beraat etti



Olay, geçtiğimiz yıl 21 Mart tarihinde Bolu'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan yargı süreci ve sonrasındaki gelişmeler üzerine Bolu'da bir yürüyüş düzenlendi.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Tanju Özcan, Tahsin Mert Karagöz ve Çetin Uç ile avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Savunmaları alınan Özcan, Karagöz ve Uç ise suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına hükmederek, sanıkların beraatine karar verdi.