Tanju Özcan: YSK müdahil olmazsa, yapılmış ve yapılacak tüm seçim ve referandumlar iptal edilebilir demektir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "YSK, kurul olarak bu haksız ve hukuksuz karara müdahil olmaz ise, Türkiye'de yapılmış veya yapılacak olan herhangi bir seçim veya referandum herhangi bir mahkeme tarafından iptal edilebilir. Tuz artık fazla koktu" dedi.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 yıl önce yapılmış İstanbul İl Kongresi'nin iptali anlamına gelen ihtiyati tedbir kararı, Anayasamızın açık ihlalidir. Zira; siyasi parti kongreleri Yüksek Seçim Kurulu adına İl ve İlçe Seçim Kurulu Hakimlerinin gözetiminde ve denetiminde yapılır. Yüksek Seçim Kurulu ve onun adına görev yapan İl ve İlçe Seçim Kurullarının kararları kesindir. Bu kararlar başka bir mahkeme tarafından temyiz mercii gibi hareket edilerek sorgulanamaz, iptal edilemez, tedbir veya başka bir isimle askıya alınamaz. Eğer YSK, kurul olarak bu haksız ve hukuksuz karara müdahil olmaz ise, Türkiye'de yapılmış veya yapılacak olan herhangi bir seçim veya referandum herhangi bir mahkeme tarafından iptal edilebilir. Tuz artık fazla koktu"