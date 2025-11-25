Tanju Özcan: Yurt dışına çıkış yasağım kalktı, pişmanlığım yok

  1. Ekonomim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yurt dışı çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışına çıkış yasağım kalktı. Bolu'da sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermediğim için, Bolu’dan ayrılmalarını istediğim için hakkımda 1 yıl önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tweeti üzerine adli soruşturma başlatılmış, akabinde dava açılarak hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımda verilen ‘yurt dışına çıkış yasağını’ oybirliğiyle ile kaldırıldığını öğrendim. Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu’dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum." ifadesini kullandı.

