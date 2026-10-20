Tanju Özcan'a verilen ceza belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, market yetkililerinden para talep edildiği iddiasına ilişkin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kurban olayı kapsamında ise 34 mağdur yönünden Tanju Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında verilen hapis cezası ertelendi.

Dolandırıcılık suçundan ise Özcan beraat etti.

Tanju Özcan neyle suçlanıyordu?

19 sanıklı davada esas hakkında mahkemeye sunulan mütalaada, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (BolSev) iştiraki olan BolSev Eğitim ve Yardım Ticaret Anonim Şirketine (Bolsev AŞ) gelir sağlamak amacıyla Bolu Belediyesi ile kentte faaliyet gösteren bazı marketler arasında reklam sözleşmeleri yapılmasının amaçlandığı, süreçte tutuklu sanıklar Tanju Özcan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın market temsilcileriyle görüştüğü kaydedildi.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda market temsilcilerine reklam sözleşmesi teklif edildiği, bazı market temsilcilerinin teklifi yüksek bulduğu ve reklam ihtiyacı olmadığını ifade ettiği aktarılan mütalaada, Özcan'ın bunun üzerine tehdit ve baskı içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı belirtildi.

Mütalaada, reklam sözleşmesini kabul etmeyen marketlere yönelik daha sonra zabıta tarafından denetimler gerçekleştirildiği, bazı işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı anlatılarak, BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj marketlerin daha sonra reklam sözleşmesini imzaladığı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda BİM'den 6 milyon 84 bin, Nuhmar/1N'den 1 milyon 800 bin, Carrefoursa'dan 540 bin ve Avantaj marketlerden 288 bin lira olmak üzere toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı belirtilen mütalaada, A101 ve ŞOK'un ise reklam sözleşmesi imzalamadığı ifade edildi.

Marketlere yönelik eylemlerin "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğu değerlendirilen mütalaada, tutuklu sanıklar Özcan, Can ve eski BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile tutuksuz sanıklar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A., eski Zabıta Müdürü H.Y., Belediye Meclis üyeleri E.T., B.Ö. ve C.G., Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Başkanı H.E.S., dönemin İnsan Kaynakları Müdürü M.A. ile belediye ve BolSev personeli M.Y.B., S.P. ve T.A.'nın cezalandırılmaları talep edildi.

“Vatandaşların dinî inanç ve duyguları istismar edildi”

Aynı mütalaada, kentte müteahhitlik yapan N.G.'den, belediye ile işlerinin yürütülmesi karşılığında toplam 2 milyon 500 bin lira istendiği, bunun 1 milyon lirasının nakit, 1 milyon 500 bin lirasının ise çek yoluyla ödendiği, söz konusu ödemelerin daha sonra farklı hesaplar üzerinden iade edildiği anlatıldı.

Mütalaada, bu olaya ilişkin Özcan ve Can'ın "icbar suretiyle irtikap", Sarıyıldız'ın "icbar suretiyle irtikapa yardım", Belediye Meclis Üyesi C.T.'nin "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık", Sarıyıldız'ın ortağı ve BolSev'in muhasebecisi A.B. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendi.

BolSev'in 2025'te kurban bağışı hesabına 34 bağışçı tarafından 65 hisse karşılığı 845 bin lira yatırıldığı aktarılan mütalaada, vakfın kayıtlarında bu parayla kurban satın alındığı veya kesildiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığı belirtildi.

Mütalaada, kurban kesme amacı bulunmamasına rağmen "kurban bağışı" adı altında ilanlar verilerek vatandaşların dinî inanç ve duygularının istismar edildiği anlatılarak, Özcan, Sarıyıldız, eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ve Belediye Meclis Üyesi A.Ö.'nün, haklarında mağdur zararlarının giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

100. Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi H.V.A.'nın hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşamamak amacıyla BolSev'e yardım yapmayı kabul ettiği bilgisine yer verilen mütalaada, hak edişlerden toplam 3 milyon lira kesilerek vakıf hesabına aktarıldığı, ayrıca 7 milyon 500 bin liralık reklam sözleşmesi yapıldığı ifade edildi.

Özcan ve tutuksuz sanık Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü N.A.'nın fikir ve eylem birliği içerisinde "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği, Sarıyıldız'ın da "yardım eden" sıfatıyla suça iştirak ettiği belirtilen mütalaada, sanıkların cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaada, kentteki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatını üstlenen firmanın yetkilisinin betonun Bolu Bel A.Ş.'den alınması yönünde baskıya maruz kaldığını söylediği kaydedilerek, farklı beton santrali kurma girişiminin ardından belediye tarafından çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddialarına yer verildi.

Mütalaada, Özcan'ın "başka bir yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam, betonu bizden alacaksınız" ifadesinin mağdur üzerinde baskı oluşturduğu ve beton alımı gerçekleşmediği için eylemin "teşebbüs aşamasında kaldığı" kaydedildi.

İş yerinin ruhsat devriyle ilgili sorun yaşanması üzerine tutuklu sanık Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile eski Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal aracılığıyla Özcan ile görüşüldüğü ve ruhsat işlemlerinin yapılması karşılığında BolSev'e "500 bin lira yardım" yapılmasının gündeme geldiği anlatılan mütalaada, bu kapsamda 100 bin liranın nakit olarak Altındal'ın talimatıyla M.A.'ya teslim edildiği, daha sonra 200 bin lira daha istendiği ve olayın soruşturmanın başlamasının ardından mağdur tarafından yetkili makamlara bildirildiği ifade edildi.

Tanju Özcan kimdir?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.