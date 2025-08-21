  1. Ekonomim
  3. Tanju Özcan'dan Ali Koç'a çağrı: 3 ismi göndermezsen bu aslana senin ismini vereceğim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çağrıda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Özcan "Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" ifadelerini kullandı.

