Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum

Bolu'da Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Öte yandan, aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise denetimin belediyeye ait olduğunu söyledi.

Tüm bunların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu iddialara yanıt vermek amacıyla Halk TV canlı yayınına katıldı.

Özcan şunları söyledi:

"Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan"

Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum. Çok yorgunum, çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm, çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım, çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum. Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan.

"Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok"

Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok.

"Açık çağrıda bulunuyorum bakana"

Burada hatalı bir işlem yapmışsak çıkar derdim, görevimden istifa ediyorum derdim. Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda benle canlı yayına çıksın. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.