  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum
Takip Et

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yangın faciasıyla ilgili iddialarını üzerine "Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda benle canlı yayına çıksın. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Açık çağrıda bulunuyorum
Takip Et

Bolu'da Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.  Öte yandan, aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise denetimin belediyeye ait olduğunu söyledi. 

Tüm bunların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu iddialara yanıt vermek amacıyla Halk TV canlı yayınına katıldı. 

Özcan şunları söyledi:

"Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan"

Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum. Çok yorgunum, çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm, çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım, çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum. Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan. 

"Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok"

Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok.

"Açık çağrıda bulunuyorum bakana"

Burada hatalı bir işlem yapmışsak çıkar derdim, görevimden istifa ediyorum derdim. Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda benle canlı yayına çıksın. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur. 

 

Yangında yakınlarını kaybettiler! Müge Anlı, Zuhal Topal, Berfu Yenenler, Zeynep Koçak'ın acı günü..Yangında yakınlarını kaybettiler! Müge Anlı, Zuhal Topal, Berfu Yenenler, Zeynep Koçak'ın acı günü..Gündem

 

Gündem
Bolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı
Bolu'da yangın faciası: Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı
Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu: İnsanlar küçük çocuklarını pencereden atmak zorunda kaldı
Bolu'daki yangında otelden sağ kurtulan personel konuştu
TMMOB, İTO, DİSK ve KESK'ten ortak açıklama: İhmal ve denetimsizlik öldürüyor
TMMOB, İTO, DİSK ve KESK'ten ortak açıklama: İhmal ve denetimsizlik öldürüyor
Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kişiden intihar girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti