Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a: Mevzuatta boşluk var diyor, peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak?

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana çıkan 78 vatandaşı hayattan koparan yangın faciasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Özcan, Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Keşke beraber çıksaydık bu canlı yayına da ben orada her şeyi anlatsaydım. Bugün sayın bakan bazı itiraflar da bulundu. Bu otelin belediye alanında olmadığını itiraf etti. Turizm merkezi olduğunu itiraf etti ve bakanlık tarafından buraya teşvik verildiğini de itiraf etti.

Bazı konularda da kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat.

"Mevzuatta boşluk var diyor. E peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak?"

Yönetmelik revize edildi. Turizm Bakanlığının görüşü alındı. Ek birinci madde diyor ki 'Yangın belgesi inceleme sonunda verilir' diyor. Biz vermedik. Diyelim ki verdik bundan sonra belirli periyotlarla denetler diye bir ifade yok. Hangi kuruma sen bir kez denetim yaptın sürekli denetleyeceksin diyor. Yok. Bakan mevzuatı bilmiyor.

Ahmet Hakan soruyor ama sayın Bakan bilmiyor. Çaresiz. Sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmiyor. Çok üzüldüm. Mevzuatta boşluk var diyor. E peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak? Ben yasa çıkarttım diyor. CHP AYM'ye gitti diyor. Evet sayın bakan geldiğinden beri belediyenin otellerle yetkilerini sürekli kısıtlıyor. Kendi uhdesinde topluyor. Sonra diyor ki ben nasıl denetim yapayım. Peki sen neden denetleme yetkilerini alıyorsun?

Özel İdarenin münhasıran yetki alanıdır diyor. Burada bir soruşturma var. Özel İdareden tek gözaltı yok. Ruhsatları özel idare vermiş oradan tek bir gözaltı yok. Soruyorum buradan.

Sayın Bakan verecek bir cevap olmayınca saçmalıyor. Yetkimiz de yok zorunluluğumuz da yok. Olacaksa da zaten Bakanlık getirecek bu zorunluluğu. Sayın Bakan verecek cevabı olmadığı için saçmaladı.

Şu anda 3 görevlimiz gözaltında. Neden gözaltında olduğunu bilmiyoruz. Neden Özel İdarede yok. Turizm bakanı sanki sütten çıkmış ak kaşık. Bütün yönetmeliklerde yetkiler bakanlığın elinde. Bu otelde İSG uzmanı olması gerekiyor? Burada var mı ondan da haberdar değil bakan. Bu otelin müşterisi sayın bakan. Maalesef üzülerek söylüyorum: Otelin sahibi de, bahsettiği ajans seçimler yapılıyor falan onlar da hikaye. Yok böyle bir şey. Daha bir çok şey var.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum.

Bakın bugün Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz demişler. O bilirkişi heyetine o zaman affınızı isteyin deyip heyeti değiştiriyorlar."