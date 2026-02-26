Tanju Özcan’dan Bakan Fidan’a çağrı: Derhal nota verilmesini talep ediyoruz!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İsviçre'nin tanıtım videolarında Bolu'ya ait görsellerin kullanıldığını öne sürerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çağrıda bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsviçre’nin tanıtım videolarında Bolu’ya ait görüntülerin kullanıldığını öne sürdü. Özcan, bu durumun tekrar etmemesi için diplomatik girişim yapılması gerektiğini söyledi.
Tanju Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’a çağrımızdır. İsviçre’nin tanıtım videolarında Bolu’muzun görsellerinin kullanıldığını tespit ettik. Bu durumun tekrar etmemesi için İsviçre Hükümeti’ne derhal nota verilmesini talep ediyoruz.”
