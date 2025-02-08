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Tanju Özcan'dan Kartalkaya açıklaması: Tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili "Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Tanju Özcan'dan Kartalkaya açıklaması: Tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grant Kartal Otel yangını faciası soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u etiketleyerek yaptığı açıklamada "Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kartalkaya’daki yangın faciası ile ilgili savcılık dosyası, 19 gün sonra avukatların incelemesine açılmış. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olanların bir tanesi bile doğrudan veya dolaylı olarak Bolu Belediyesi’ni suçlamıyor. (Otel sahibi, otel çalışanları, bürokratlar, tanıklar) Yine dosyaya sunulan hiçbir bilgi, belge ve mevzuat hükmü de Bolu Belediyesi ve itfaiyesinin ihmali ve kusuru olduğuna dair tek bir hüküm içermiyor." dedi.

"Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor"

Özcan "Tüm şüpheli ve tanıklar hatta tutuklanan devlet bürokratları dahi yanan otelin yangın dahil tüm denetimlerinin Turizm Bakanlığı’na ait olduğu ve bu denetimlerin yangından kısa bir süre önce yapıldığını açık açık anlatıyorlar. Hani bu facianın sorumluları 'Ucu nereye giderse gitsin' ortaya çıkartılacaktı. Soruşturma dosyasına göre tüm oklar Turizm Bakanlığı’nı gösteriyor. Ama ne hikmetse Turizm Bakanlığı’nın tek bir bürokratı ile ilgili bile tek bir işlem dahi yapılmıyor." ifadelerine yer verdi. 

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