Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na İmralı tepkisi: Koynumuzda yılan beslemişiz

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi eleştirdiği sosyal medya paylaşımı siyaset dünyasında çalkalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermemesini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." demişti.

Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz. pic.twitter.com/sfab2fzsKY — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) November 23, 2025

Tanju Özcan: 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz

Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

Özcan, "Aylardır susan KK, dün İmralı’nın karanlık kuyusuna düşen AKP ve MHP’ye yardım ve yataklık içeren bir video paylaşmış. Beni şaşırtmadı ama çok üzdü! Ülkem ve partim adına üzülerek söylüyorum, 13 yıl boyunca koynumuzda yılan beslemişiz" dedi.