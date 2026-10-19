Tanju Özcan'dan marketler savunması: İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Zincir marketlere yönelik irtikap suçlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, market temsilcilerine reklam sözleşmesi tekliflerinin yazılı olarak verildiğini belirterek, “İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik” dedi. Dört sanığın tutuklu bulunduğu, toplam 19 sanığın yargılandığı davada Özcan, marketler olayının yanı sıra altı ayrı başlık altında toplanan suçlamalara ilişkin savunmasını sunmaya başladı.

Market temsilcileriyle toplantı ve reklam teklifleri

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın üçüncü duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel duruşma salonunda gerçekleştirildi. Cumhuriyet savcısının 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği ve karar aşamasına gelinen davada mahkeme heyeti, Tanju Özcan'ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti.

Duruşmaya Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davanın diğer tutuklu sanıkları Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Özcan ile diğer sanıklar ve taraf avukatları, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Özcan, mütalaaya ilişkin savunmasını “marketler”, “ruhsat”, “kurban”, “hakediş”, “beton” ve “kafe” başlıkları altında toplanan altı ayrı olay üzerinden sürdürmeye başladı.

İlk olarak marketler olayına ilişkin savunma yapan Özcan, mütalaada BOLSEV AŞ ve BOLSEV Vakfı'na gelir sağlamak amacıyla Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik eylemlerde bulunulduğunun ileri sürüldüğünü söyledi. Altı markete yönelik irtikap suçunun tamamlandığı, üç market bakımından ise teşebbüs aşamasında kaldığı iddiasıyla ceza istendiğini belirtti.

İddianamede belediyede market temsilcileriyle toplantı yapıldığının belirtildiğini ancak toplantı tarihinin netleştirilmediğini ifade eden Özcan, marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendiği yönündeki tespitin doğru olduğunu söyledi.

Toplantıda market temsilcilerine süre verildiği, teklifleri kabul etmeyen işletmelere yönelik denetimlerin başlatıldığı iddialarına da değinen Özcan, tekliflerin yazılı olarak dağıtıldığını vurguladı. Özcan, “Siz hiç Türkiye'de irtikap suçu işlenirken yazılı teklif dağıtıldığını duydunuz mu? Bunun örneği yok” ifadelerini kullandı.

“Market temsilcilerine teklifleri üst yönetime ulaştırmalarını söyledik”

Toplantıda sarf edildiği ileri sürülen “Ya seve seve ya da” sözüne ilişkin konuşan Özcan, küfür etmediğini belirtti. Market temsilcilerinin karar verme yetkilerinin bulunmadığını savunan Özcan, tekliflerin şirketlerin üst yönetimlerine iletilmesi amacıyla verildiğini söyledi.

Toplantı sırasında reklam ücretlerinin yüksek olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu aktaran Özcan, kendisinin de “Seve seve verirler, nerelere para veriyorlar” dediğini ifade etti.

Toplantının ardından bazı marketlerde denetimler gerçekleştirildiğini ve bazı işletmelere cezalar kesildiğini belirten Özcan, bir zincir marketin belediye hakkında şikâyette bulunmasının ardından müfettişlerin inceleme başlattığını söyledi.

Müfettişlerin aylar boyunca ifade aldığını ancak bu ifadelerin mütalaada ele alınmadığını ileri süren Özcan, müfettiş raporunda yapılan denetimlerin hukuka uygun olduğunun belirtildiğini savundu. Raporda ceza hukuku açısından bir tespitte bulunulmadığının ifade edildiğini söyleyen Özcan, Cumhuriyet Başsavcılığının daha sonra bu dosya üzerinden süreci mevcut aşamaya taşıdığını dile getirdi.

Özcan, marketler olayına ilişkin değerlendirmesinde, reklam sözleşmesi tekliflerinin yazılı olarak sunulmasının irtikap iddiasıyla bağdaşmadığını savunarak, “İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik” sözlerini yineledi.

Ali Sarıyıldız'ın ifadelerini eleştirdi

Tanju Özcan, savunmasında BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadelerine de değindi. Marketler olayına ilişkin MASAK incelemesinden, idari soruşturma dosyasından ve müşteki tanık ifadelerinden sonuç alınamadığını öne süren Özcan, dava sürecinin Sarıyıldız'ın nisan ayında verdiği dilekçenin ardından ilerlediğini savundu.

Sarıyıldız'ın duruşmada olaylara doğrudan tanık olmadığını, bazı bilgileri Saffet K.'den duyduğunu belirttiğini aktaran Özcan, “Ali beyan vermiş ve küçük bir ödül almış” dedi.

Savcılığın Sarıyıldız'ı irtikap suçunun asli faili değil, yardım eden olarak nitelendirdiğini belirten Özcan, bu değerlendirmeye katıldığını söyledi. Ancak suçlamaların önemli ölçüde Sarıyıldız'ın beyanlarına dayandırılmasını eleştirdi.

Sarıyıldız'ın beş ayrı ifadesi bulunduğunu belirten Özcan, ilk üç ifadenin doğru olduğunu, sonraki iki ifadenin ise farklılık gösterdiğini ileri sürdü. Özcan, Sarıyıldız'ın son ifadesinde anlattıklarının tamamının duyuma dayandığını belirttiğini savunarak, önceki ifadeler arasındaki çelişkilere rağmen dördüncü ifadenin mütalaada somut delil olarak gösterilmesini eleştirdi.

Marketler olayında irtikap suçunun unsurlarının oluşmadığını savunan Özcan, savcılığın değerlendirmesini, “Dolayısıyla bu irtikap suçunda iki gramlık sinekten beş kilo yağ çıkartmaya çalışmış savcılık” sözleriyle eleştirdi.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınırken, Tanju Özcan'ın diğer suçlama başlıklarına ilişkin savunmasının da devam etmesi bekleniyor.