Tanju Özcan: Merih Demiral'ın heykelini Bolu’ya dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Açıklamasında Merih Demiral’ın heykelini Bolu'ya dikeceği sözüne vere Özcan, şunları kaydetti: “Size söz Melih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın. Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!”