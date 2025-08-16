Tanju Özcan'dan Özlem Çerçioğlu'na istifa tepkisi: Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?

  1. Ekonomim
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesine tepki gösterdi.

Çerçioğlu, AK Parti'ye katılım konuşmasında "Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim" demişti. Çerçioğlu'nun bu sözlerine Tanju Özcan'dan tepki geldi.

Tanju Özcan, Özlem Çerçioğlu'na tepkisini  'Tek derdi Aydın'a hizmet etmekmiş' ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde yapabiliyormuş. O zaman sormazlar mı; 16 yıldır nasıl hizmet ediyordunuz Aydın'a ya da farklı şekilde sorayım; 16 yıldır Cumhurbaşkanı'nın himayesine ihtiyaç duymadınız da bugün niye zatıalilerinin himayesine ihtiyaç duyuyorsunuz? Sizin derdiniz, hizmet etmek mi yoksa himaye altına girip günü kurtarmak mı?" sözleri ile verdi.

Çerçioğlu 'Yargılanmaktan korkmadım' demişti

23 yıllık partisi CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, dün 24. kuruluş yıldönümü programında AK Parti'ye katılmıştı.

Çerçioğlu, yaptığı konuşmada CHP'den gelen "şantaj" iddialarını yalanlarken, "Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım" demişti.

 

