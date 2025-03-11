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Tanju Özcan'dan Tarkan'a 'Geççek' tepkisi: Yalancı Tarkan! Başımıza gelmeyen kalmadı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda megastar Tarkan’ın “Geççek” şarkısına göndermede bulundu. Şarkının sözlerini esprili bir dille yorumlayan Özcan, “Sağ ol Tarkan, dediğin gibi çoğu geçti! Sadece bir kulağımızın arkası kaldı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Tanju Özcan'dan Tarkan'a 'Geççek' tepkisi: Yalancı Tarkan! Başımıza gelmeyen kalmadı
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı Tarkan’ın "Geççek" şarkısını ti’ye aldı. Özcan, “Yalancı Tarkan, geççek dedin ama ne geçmesi! O günden bu yana başımıza gelmeyen kalmadı” ifadelerini kullanarak şarkıya göndermede bulundu.

“Bir kulağımızın arkası kaldı”

Özcan, paylaşımında, "Yalancı Tarkan geçcek geçcek dedin ne geçmesi o günden bu yana başımıza gelmeyen kalmadı. Pandemi, ekonomik kriz, depremler, seller daha sayayım mı? En son Vedat Milor, kent lokantasında yemek yedi diye adliyelik bile oldu.” ifadelerini kullandı. Paylaşımının devamında, “Çok sağol, geçcek dedin gerçekten çoğu geçti.” söyleminde bulunan Özcan, sözlerini “Bir kulağımızın arkası kaldı!!!" ifadeleriyle noktaladı.

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