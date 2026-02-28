Tanju Özcan’ın avukatından açıklama: İddiaların asılsız olduğunu düşünüyoruz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın avukatı Ferit Atalay, soruşturmanın konusunun bir buçuk yıl önce Tanju Özcan’ın öncülüğünde kurulan Bolsev Vakfı olduğunu belirtti.



"Bu vakfa usulsüz nakit girişi olduğu iddia ediliyor"

Avukat Ferit Atalay, vakfa usulsüz nakit girişi olduğu iddiasının bulunduğunu ifade ederek, "Bu sabah belediye başkanımız Tanju Özcan gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, üç harfli isimlerden oluşan bir grup zincir market işletmecisinin şikayeti üzerine irtikap iddiası gösteriliyor. Gözaltına alınmanın konusu, bundan bir buçuk yıl önce belediyemiz tarafından oluşturulan, belediyeyle doğrudan ilişkisi bulunmayan ve 528 öğrenciyi okutmak amacıyla kurulan vakfın işlemleriyle ilgilidir. Bu vakfa usulsüz nakit girişi olduğu iddia ediliyor. Oysa vakıf, denetimlerden geçtikten sonra kurulmuştur. Denetime tabi yeminli müşaviri vardır. İşlemleri faturalı, şeffaf ve panolarda ilan edilen bir vakıftır" dedi.

"İddiaların asılsız olduğunu düşünüyoruz"

Zincir marketlerin Bolsev Vakfı’nı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tanju Özcan ve diğer 13 kişi hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan Atalay, "Bu iddianın asılsız olduğunu, itibarsızlaştırmadan ibaret bulunduğunu düşünüyoruz. Sayın belediye başkanının serbest bırakılacağını ümit ediyorum. Bu konunun yargı mercilerine çıkarılacak bir vaziyette olmadığını tespit etmiş durumdayız. Olay, belediyenin tamamen hayır amacıyla kurduğu vakfa yardım edenlerin, bu yardımın zorla yapıldığı iddiasına dayanan asılsız bir ithamdan ibarettir" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.