Tanju Özcan'ın davasında Fatih Altaylı tanık olarak çağrıldı

Özcan hakkında, sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın duruşması bugün görüldü. Mahkeme salonundaki duruşmaya Tanju Özcan, avukatları, müştekiler ve müştekilerin avukatları katıldı.

Avukatlar yasağın kaldırılmasını talep etti

Duruşmada Tanju Özcan’ın avukatları, yurt dışı yasağının kaldırılmasını ve müşteki ifadelerinin dosya sistemine yüklenmesini talep etti. Mahkeme, talepleri değerlendirmeye aldıktan sonra Özcan hakkındaki yurt dışı yasağının devamına hükmetti. Ayrıca gazeteci Fatih Altaylı’nın tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verildi. Duruşma 24 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Özcan: Savunmamı yapamadım, usul eksiklikleri var

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Tanju Özcan, müşteki sıfatıyla bazı ifadelerin dosyaya konduğunu ancak avukatlarının bu ifadeleri göremediğini söyledi. Bu nedenle savunmasını yapamadığını ifade eden Özcan, “Usul eksiklikleri tamamlanamadığı için bugün savunmamı gerçekleştiremedim” dedi.

“Daha önce de soruşturma geçirdim, takipsizlik verildi”

Özcan, geçmişte benzer uygulamalar nedeniyle soruşturma geçirdiğini ancak bu soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini hatırlatarak, “Sığınmacıların iş yeri açmalarına izin vermedim, ruhsatlarını iptal ettim, su ve nikah ücretlerine zam yaptım. Bu uygulamalar nedeniyle vicdanen de hukuken de rahatım” açıklamasında bulundu.