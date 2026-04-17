Tanju Özcan’ın ‘Tehdit ve şantaj’ davasının ilk duruşma... İlişkisi olduğu iddia edilen Ö.Ç savunma yaptı

Bolu’da, ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın müşteki ve sanık sıfatıyla yer aldığı ‘tehdit ve şantaj’ davasının ilk duruşması görüldü. Özcan, şubat ayında Mehmet Eren Akgüney’den kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Eren Akgüney, 28 Şubat’ta gözaltına alınırken, aynı gün Tanju Özcan da ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Akgüney, tutuklandı. Özcan da ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp, Ankara’daki Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianamede hem müşteki hem de sanık konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında, Öznur Ç.’ye yönelik eylemleri nedeniyle ‘Şantaj’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj’, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla toplam 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tanju Özcan'ın avukatı salondan çıkarıldı

Bolu 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan dolayı tutuklu bulunan Tanju Özcan, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Özcan’ın avukatı Uğur Poyraz, hakime "Tanju Özcan’a hasım olmuş bir kişisiniz" diyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin ardından Avukat Poyraz, polisler tarafından salondan çıkarıldı.

‘Kız arkadaşım bana Tanju Özcan'la görüştüğünü söyledi'

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, “Ö. benim kız arkadaşımdı. Ara sıra aramızda sorunlar oluyordu ama görüşmeye devam ediyorduk. Zorla görüşmedik, aramız kötü değildi. Ö.Ç. evimdeyken telefonunun çalması ya da mesaj gelmesi sonrasında durumu fark ettim. Bana Tanju Özcan’la görüştüğünü söyledi. Belediyeye kendisiyle alakalı bir ses kaydı atılmış. Bunu da Tanju Özcan’ın öğrendiğini ve kendisini çağırdığını anlattı. Tanju Özcan, Ö.'ye ’Bu ses kaydını Eren duyarsa sıkıntı olur’ demiş ve Ö. de bundan dolayı görüşmek zorunda kaldığını söyledi. Ben de bu durumdan etkilendim. Benim üzerimden mağdur ediliyor. Ses kaydının içeriğinde Ö.Ç.’nin çocuk aldırdığı söylenmiş. Ben Tanju Özcan’ı milletvekilliği döneminden beri tanırım. Tanju Özcan’ı aradım ve ’Biz insanları belediyeye birileri kız arkadaşımızla, kardeşimizle, kızımızla birlikte olsun diye mi işe aldırdık?’ dedim. Tanju Özcan da bana, ’Sen benimle böyle konuşamazsın, haddini bil, bu konuşmanın hesabını sana sorarım’ dedi. Ö'nün bana karşı olan suçlamalarını kabul etmiyorum.” dedi.

Tanju Özcan ile ilişkisi olduğu iddia edilen kadın savunma yaptı

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Ö.Ç., salonda bulunan gazetecilerin ve partililerin çıkarılmasını talep etti. Salonun boşaltılmasının ardından savunmasını yapan Ö.Ç., istemeyerek de olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldığını belirterek, “Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum. Bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, ‘Başkan sana mesaj attı, ona cevap ver’ dedi. Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat’ta sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Kaldığımız yere beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk.” diye ifade verdiği öğrenildi.

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney’in tahliyesine hükmetti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma 4 Mayıs tarihine ertelendi.

İddianameden notlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması isteniyor.

Diğer sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ile şoförü Mehmet Eren A. ve Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. için de Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istenen iddianamede, ayrıca Mehmet Eren A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.