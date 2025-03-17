Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl? Oğlu ve eşinden açıklama geldi

Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Ünlü isim, entübe edildi.

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sadıkoğlu, “Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin” dedi.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili de, “Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

"Allah'a emanet olun"

Tanyeli son paylaşımını 27 Şubat'ta yapmıştı. 54 yaşındaki ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.