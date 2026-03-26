Tapu tartışmasında dikkat çeken iddia: Erdoğan’dan Gürlek’e “ciddiye alma" talimatı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği “tapu” iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "polemiğe girmemesi" yönünde talimat verdiği iddia edildi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı programda Gürlek ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Tayyar’ın aktardığına göre Gürlek, Özel’in açıklamalarına neden yanıt vermediği sorusuna, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bana bir talimatı var. İşime odaklanmamı, polemiğe girmememi ve Özgür Özel’i fazla ciddiye almamamı söyledi” yanıtını verdi.

Gürlek’in ayrıca, “İstersem Özgür Özel’le çok sert bir mücadeleye girebilirim ancak şu anda siyasi bir görev yürütüyorum ve bu nedenle polemiklerden uzak duruyorum” dediği ifade edildi.

Özel’e tazminat davası

Tayyar, Gürlek’in Özgür Özel hakkında “evrakta sahtecilik” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını söyledi.

Gazeteci Fatih Atik ise Gürlek’in daha önce Özel ve CHP’li Murat Emir’e açtığı 150 bin liralık davayı kazandığını ve tazminatı AFAD’a bağışladığını belirtti.

“Dört tapum var, değeri 40 milyon lirayı geçmez”

Tayyar, Gürlek'in bu konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.

Taşınmazlarının değerinin "abartıldığını" savunan Gürlek, "4 tapum var. Bu tapu sorgulamaya girenlerin ifadelerinde de '4 tapu var' ifadesi geçiyor. Dava konusu olduğunda mahkeme tapu kayıtlarını isteyebilir. O zaman her şey mahkeme aracılığıyla ortaya çıkar. Ben kendime güveniyorum. 4 tapunun güncel değeri toplam 40 milyon lirayı geçmez. Bunlar çok değerli konutlar değil; 2+1, 1+0, 1+1 gibi" ifadelerini kullandı.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 11 dairesi ve Çanakkale'de paha biçilmez bir arsası olduğunu iddia etmişti.

Özel, dört gayrimenkul satışından elde edilen gelirlerle birlikte toplam 452 milyon liralık mal varlığı olduğu öne sürmüştü. Akın Gürlek'in bir memur olarak toplam 45 milyon lira gelir elde ettiğini ifade eden Özel "Maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" açıklamasında bulundu.

Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Diğerlerini bilmiyorum. Belgeler kesinlikle sahte” dedi.

Özgür Özel ise Akın Gürlek'e verdiği yanıtta iddialarını tekrarlayarak Akın Gürlek'in kabul ettiği taşınmazların bedelinin dahi Akın Gürlek'in hayatı boyunca elde ettiği tüm gelirin 2,5 katına tekabül ettiğini belirtmişti.