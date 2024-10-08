"Tapusu bende" dedi, 50 yıllık köy yolunu kapattı!

Üzerinden köy yolu geçen arsasını trafiğe kapattı. “Arsa benim” diyen vatandaş, 50 yıllık yolu tel örgülerle çevirdi.

“Benim arazim” dedi, köyün yolunu tel örgüyle kapattı

Niğde’nin Güllüce köyünde bir kişi kendisine ait olan araziden geçen ve kamulaştırma yapılmayan köy yolunu, araç geçişini engellemek için trafiğe kapattı.

“Arsamdan fedakarlık yapmayacağım”

21 dekarlık arazisinin 5 dekarlık kısmında yol nedeniyle kayıp yaşandığını söyleyen arsa sahibi Ümit Demirkol, hak kaybının önlenmesi için ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını söyledi. İçinden yol geçen arazisine dahil olan yolu tel örgü içine almak için Güllüce Baraj Yolunun ortasına direk diktiren Demirkol, amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını ancak arsasından fedakarlık yapmayacağını belirtti.

Muhtar: Uzlaşmaya gideceğiz, olmazsa yol kapanacak

50 yıllık yolu köy halkının kullanmaya devam etmesi için arsa sahibi ile görüşme yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Güllüce Köyü Muhtarı Salim Güneş ise, bu sorunun çözülmemesi durumunda bölgede istenmeyen durumların olacağını söyleyerek; "Arsa sahibi burayı kapatmak istiyor. Biz yolumuz kalsın diyoruz. Uzlaşmaya gideceğiz. Olmazsa da yol kapanacak. Kendisi de mağdur olacak biz de mağdur olacağız" dedi.

Köy sakinleri mağdur

Yolu kullanan köy sakinleri ise yaşanan problemin bir an önce çözülmesini isteyerek yol kapandığı taktirde mağduriyet yaşayacaklarını ifade etti.