Tarih belli oldu: Hava buz kesecek! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların devam ettiğini belirten Macit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk havanın etkisine giriyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısında başlayacak yağışların cuma ve hafta sonunda Kuzey ve Doğu bölgelerinin tamamında Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İç Anadolu bölgesinde görülmesini bekliyoruz. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlamasını, daha sonra perşembe, cuma ve hafta sonunda da Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışına dönüşmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarındaydı. Azalarak cuma günü kuzey kesimlerde ve hafta sonunda yurt genelinde mevsim normallerinin altında düşeceğini tahmin ediyoruz."

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları ortalama 8 derece düşecek"

3 Büyükşehirde beklenen hava tahminlerine ilişkin konuşan Macit, hafta sonu Ankara'da hafif yağmur ve yükseklerinde kar yağışı beklediklerini ifade etti. Macit, "Ankara'da hava sıcaklığı oldukça düşüyor. 10 derece olan hava sıcaklığının hafta sonunda 3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da da cumadan itibaren yağmurumuz başlıyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 8 derece azalacak. İzmir'de de aynı şekilde hafta sonunda sağanak yağış var. Hava sıcaklığı da 17 dereceden 10 dereceye kadar azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kar yağışına ve buzlanmaya karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz"

Hava Tahmin Uzmanı Macit, "Kar yağışının beklendiği Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda vatandaşları kar yağışına karşı, buzlanma, don olayına karşı, ulaşımda aksamalara karşı uyarmak istiyorum" dedi.