Tarih belli oldu: Semt pazarlarında pos cihazı artık zorunlu hale geliyor

Pazarda alışveriş yaparken nakit bulundurma zorunluluğu artık sona eriyor.

Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda nakit paranın yanında kredi kartı da kullanılabilecek.

Uygulama ne zaman başlıyor?

A Haber'de yer alan habere göre uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Tüm pazarcı esnafı, bu tarihten itibaren POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak.

Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.

Yetkililer, bu uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için kolaylık getireceğini belirtiyor. Yeni sistem, pazar alışverişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirirken, esnafın nakit taşıma riskini de azaltabilir.