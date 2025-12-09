Tarih verildi: İstanbul'a kar ne zaman gelecek?

Yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçerken, İstanbul’da kar yağışının ne zaman etkili olacağı merak konusu oldu.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kış hazırlıklarıyla ilgili toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cebeci, aralık ayı boyunca yağışların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, ayın son haftasında ise sıcaklıkların sıfıra yaklaşmasının beklendiğini açıkladı.

Ocak ayı başında İstanbul'da ilk kar yağışının başlaması bekleniyor

İstanbul'da ilk karın beklendiği tarih ise ocak ayı. Ocak ayı başında İstanbul'da ilk kar yağışının başlaması bekleniyor. Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuzlama ve diğer hazırlıkları da görüşüldü.