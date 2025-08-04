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Tarih verildi: İzmir'de su kesintisi başlıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde uygulanan su kesintisinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde her gece saat 23:00 ile 05:00 arasında kısmi su kesintilerinin uygulanacağı duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
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Tarih verildi: İzmir'de su kesintisi başlıyor
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İzmir'e su sağlayan barajlarda su seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Kuraklık riskinin artmasıyla birlikte kent genelinde su tasarrufu uygulamaları devreye alındı.

Bir süredir bazı ilçelerde kesintiler yaşanırken, 6 Ağustos'tan itibaren her gece kente kısmi su kesintileri uygulanmaya başlanacak.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeye gerilerken, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu belirtildi.

Yeraltı su kaynaklarının verimliliğinin de kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı İZSU tarafından belirtildi.

Kentte günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiğine dikkat çekilirken, su arzının sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için, Tahtalı Barajı'ndaki rezervin yağışlı döneme kadar kontrollü şekilde kullanılacağı ifade edildi.

6 Ağustos'da su kesintileri başlıyor

Bu kapsamda, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos'tan itibaren her gece 23:00 ile 05:00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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