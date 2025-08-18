Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay 89 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Öznur Alkan, Tunçay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Alkan, şu ifadeleri kullandı:

"Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım."

Tunçay, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyordu.

Mete Tunçay’ın cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.