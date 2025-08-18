  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
Takip Et

Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
Takip Et

Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay 89 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Öznur Alkan, Tunçay'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Alkan, şu ifadeleri  kullandı:

"Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım."

Tunçay, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyordu.

Mete Tunçay’ın cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındıÇanakkale Gelibolu'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındıGündem
İzmir'in iki ilçesinde 8 saat su kesintisi uygulanacakİzmir'in iki ilçesinde 8 saat su kesintisi uygulanacakGündem
Gündem
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız
Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlıyor
Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlıyor
Genelkurmay Başkanlığında devir teslim: Selçuk Bayraktaroğlu göreve resmen başladı
Genelkurmay Başkanlığında devir teslim: Selçuk Bayraktaroğlu göreve resmen başladı
Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı İzmit’e demir attı
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı İzmit’e demir attı
İddia: AK Parti'ye milletvekili transferleri olacak, görüşmeler devam ediyor
İddia: AK Parti'ye milletvekili transferleri olacak, görüşmeler devam ediyor