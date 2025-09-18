  1. Ekonomim
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı tepki: Rize çayını beğenmiyorum

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’deki çay üretimine dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Rize çayını beğenmediğini belirten Ortaylı, “Rizeliler vakit kaybetmeden diktikleri çayı söküp yerine mandalina getirmeli” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan’ın YouTube kanalında yaptığı söyleşide Türkiye’deki çay üretimine ilişkin dikkat çeken görüşler dile getirdi.

“Rize çayını beğenmiyorum"

Ortaylı, Türkiye’de çayın merkezi olarak bilinen Rize’ye değinerek dikkat çekici ifadeler kullandı. “Rize çayını beğenmiyorum. Rizeliler, diktikleri çayları söküp yerine yeniden mandalina getirsin. Çünkü dünyanın en kaliteli mandalinası aslında Rize’de yetişir. Birileri çıkıp onlara çay üretimini öğretmiş” diyerek tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

"Lezzetli çaylar Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilir"

Türkiye’de kaliteli çay üretiminin mümkün olmadığını savunan Ortaylı, lezzetli çayların yalnızca Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilebileceğini vurguladı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çay tarımıyla uğraşan birçok Rizeli vatandaş tepkisini dile getirdi.

