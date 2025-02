Tarihçi ve akademisyen Feroz Ahmad hayatını kaybetti

Türkiye'nin siyasi tarihi, Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair çalışmalarıyla bilinen Feroz Ahmad 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ahmad'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

Türk vatandaşlığı almıştı

ABD'deki üniversitelerde çalıştıktan sonra Massachusetts Üniversitesi'nden emekli olarak Türkiye'ye gelen Ahmad, Türk vatandaşlığı almıştı.

Uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi'nde ders veren Ahmad, 2014'te dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' almıştı.

Ahmad'ın cenazesinin bugün Bostancı Kuloğlu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Tuzla Şifa Mezarlığında toprağa verilecek.

Feroz Ahmad kimdir?

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feroz Ahmad, 1938 yılında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1958'de Delhi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden lisans derecesi aldıktan sonra, Londra Üniversitesi'nde Ortadoğu tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Burada, ünlü tarihçi Bernard Lewis'in danışmanlığında "The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914" başlıklı doktora tezini 1966 yılında tamamladı.

Akademik kariyerine 1966-1967 yıllarında Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu'nda ders vererek başlayan Ahmad, 1967'de Massachusetts Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliğine başladı ve 1978'de profesör unvanını aldı. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde dersler verdi. 1997-1998 yıllarında Fulbright bursuyla Türkiye'de araştırmalar yaptı. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen Ahmad, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde dersler verdi.

Prof. Dr. Feroz Ahmad, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve modern Türkiye tarihi üzerine önemli eserler kaleme aldı. Ahmad'ın en bilinen çalışmaları şu şekilde:

İttihat ve Terakki (1908-1914)

Türkiye'de Çok Partili Rejimin Açıklamalı Kronolojisi

Demokrasi Sürecinde Türkiye

Modern Türkiye'nin Oluşumu

Bir Kimlik Peşinde Türkiye

İttihatçılıktan Kemalizme, Makaleler

Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler: Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar

Jön Türkler - Osmanlı İmparatorluğu'nu Kurtarma Mücadelesi