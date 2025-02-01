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Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele: Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele: Ankara'da 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ve Beypazarı İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli M.A. ve B.O'nun bulunduğu otomobili durdurdu.

Bizans ve Roma dönemlerine ait 4 bin 515 sikke ve tarihi obje ele geçirildi

Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 4 bin 460 ait sikke ile 55 tarihi metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve B.O. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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