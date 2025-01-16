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Tarihi geçmiş ürün satıyorlardı: 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Tarihi geçmiş ürün satıyorlardı: 2 zincir marketin şubelerine kapatma cezası
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Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil. Ancak vatandaşımızın huzuru için belediye meclisinde aldığımız yeni kararla son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan iş yerlerini birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitimizde 1 hafta kapatacağımızı, bu usulsüzlüğü 1 yıl içerisinde 3 defa tekrarlarsa o iş yerinin ruhsatını iptal edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Tüm marketlere 3 gün içerisinde tebligatlarımızı yaptık. Şahinbey ilçesinde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz."

Açıklamada, Şahinbey Belediyesince, yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı anlaşılan 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün süreyle kapatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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