  3. Tarihi incil ve tevratı 5 milyon dolara satacaklardı: Araçtan cephanelik çıktı
Tarihi incil ve tevratı 5 milyon dolara satacaklardı: Araçtan cephanelik çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon film sahnelerini aratmadı. Yeniceköy Mahallesi’nde durdurulan araçtan sahte belgeler, silahlar, tarihi eser kitaplar ve yüklü miktarda para çıktı. Tarihi özelliği olduğu öne sürülen İncil ve tevrata 5 milyon dolara müşteri arayan kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 1 adet Sarsılmaz marka tabanca, 123 adet 45 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 29 bin 800 lira nakit para, 4 adet "Polis" ibareli sahte basın kartı ile alan tarama ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi.

Aracın içinden çıkanlar Jandarmayı bile şaşkına çevirirken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

