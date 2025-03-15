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Tarihi olay! Müslümanlar, 2030'da Ramazan'ı iki kez karşılayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, ramazan ayı 2030 yılında iki defa başlayacak.

Haber Merkezi
AA
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Tarihi olay! Müslümanlar, 2030'da Ramazan'ı iki kez karşılayacak
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İlk ramazan 5 Ocak 2030'da başlayıp aynı yıl içinde sona ererken ikincisi 26 Aralık 2030'da başlayıp 2031'de tamamlanacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA muhabirine, miladi takvimin güneşin, hicri takvimin ise ayın hareketlerine göre hesaplandığını, iki takvim arasında 10-11 günlük bir farkın olduğunu hatırlattı.

Daha kısa olan hicri yılın miladi yıl içinde hareket ettiğini anlatan İşlek, "Bunu, yaşayarak görüyoruz. Ramazan ayı yaza da kışa da denk gelebiliyor. Hicri takvim tüm mevsimleri dönüyor." dedi.

İşlek, kameri ay başlarını ayın hareketlerine göre hesapladıklarını belirterek dini gün ve geceler ile bayramların bu hesaba göre belirlendiğini söyledi.

"2030'da toplam 35 gün oruç tutulacak"

Diyanet İşleri Başkanlığının sayfasında 2035'e kadar olan dini günler listesi ve hilal görünebilirlik haritalarının yayımlandığını ifade eden İşlek, "Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki 10-11 günlük fark nedeniyle 2030 yılında 5 Ocak'ta ramazan başlayacak ve 30 gün oruç tutulacak. Aynı yıl 26 Aralık'ta tekrar ramazan başlayacak ve yıl sonunda 5 gün daha oruç tutulacak. Böylece 2030 yılında toplam 35 gün oruç tutulmuş olacak." diye konuştu.

İşlek, eski zamanlarda da aynı yılda iki ramazanın yaşandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"1900, 1932, 1964 ve 1997'de de iki ramazan başlangıcı oldu. Bunlar, ocak ve aralık aylarında gerçekleşti. Önümüzde yıllarda benzer durumlar olacak. 2035 sonunu hesaplamadık henüz ama takribi olarak 2062-2063 yılında aynı durum olacaktır. Bu, aşağı yukarı 32-33 yılda bir tekrarlanan bir olaydır."

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