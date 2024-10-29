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Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi surlardan düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Tarihi surlardan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Van'dan ailesiyle gezi amaçlı Diyarbakır'a gelen 12 yaşındaki Z.N.T, dün aile bireyleri ile İçkale bölgesinde surlara çıktı.

Dengesini kaybederek merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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