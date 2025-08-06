Tarım Bakanlığı’ndan kaçak üretime darbe! 1.3 ton yoğurt imha edildi
Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir işletmede, kaçak yoğurt üretimi yapıldığı tespit edildi. Bakanlık onayı olmadan üretim yapan işletmeye 210 bin TL ceza kesildi, 1.3 ton yoğurt imha edildi.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yapılan denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmadan yoğurt üreten bir işletme tespit edildi.
210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 5996 sayılı Kanun kapsamında işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmede üretilen 1.336 kilogram yoğurt ekiplerin gözetiminde imha edildi.
"Gıda güvenliğini tehlikeye atanlara taviz verilmeyecek"
Bakanlık yetkilileri, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. “Halk sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” açıklaması yapıldı.
🚨 Bakanlığımızdan onay almadan üretilen yoğurt ürünlerinin piyasaya arzına izin verilmedi!— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) August 6, 2025
📌#Şanlıurfa
🗓️ 10 Temmuz 2025
🔊Karaköprü İlçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Bakanlığımızdan onay almadan yoğurt üretimi yaptığı tespit edilmiştir.
⚖️5996 sayılı Kanun… pic.twitter.com/PsrXynpjAy