Tarım Bakanlığı’ndan kaçak üretime darbe! 1.3 ton yoğurt imha edildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yapılan denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olmadan yoğurt üreten bir işletme tespit edildi.

210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 5996 sayılı Kanun kapsamında işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmede üretilen 1.336 kilogram yoğurt ekiplerin gözetiminde imha edildi.

"Gıda güvenliğini tehlikeye atanlara taviz verilmeyecek"

Bakanlık yetkilileri, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. “Halk sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” açıklaması yapıldı.