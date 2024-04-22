Tarım işçilerini taşıyan minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma devrilip yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri iddiaya göre tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. (AA-İHA)