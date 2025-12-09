  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

444 milyon lira maliyetle yapılan Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X hesabından baraja ilişkin bilgi verdi.

Çanakkale'ye müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale Karaköy Barajı'nın, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini aktardı.

Yumaklı, "9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak, bereketli olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyorAraştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyorSağlık
Dolandırıcıların "görüntülü arama" yöntemi: Kullanıcının ekran görüntüsü ile cinsel istismar tuzağıDolandırıcıların "görüntülü arama" yöntemi: Kullanıcının ekran görüntüsü ile cinsel istismar tuzağıGündem